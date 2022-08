Gommone da 200mila euro rubato sull’Isola d’Elba e ritrovato a Napoli Una imbarcazione da 200mila euro, rubata il 23 agosto sull’Isola d’Elba, è stata rinvenuta nelle acque del Porto di Napoli dalla Guardia di Finanza.

A cura di Nico Falco

Lunga dieci metri, con due potenti motori fuoribordo, valore di mercato circa 200mila euro. Una imbarcazione di lusso, apparentemente abbandonata nel Porto di Napoli, non poteva non attirare l'attenzione. E così, quando le fiamme gialle l'hanno ispezionata, hanno trovato dei segni evidenti di manomissione: il sistema di accensione era stato scassinato. Un veloce controllo e il cerchio si è chiuso: quel gommone era stato rubato due giorni prima sull'Isola d'Elba.

Il ritrovamento ieri mattina, 25 agosto, in seguito a una segnalazione della Sala Operativa del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito dei controlli capillari del servizio navale della Guardia di Finnaza. L'imbarcazione era ancorata nelle acque antistanti il Molosiglio, in apparente stato di abbandono, a bordo c'erano ancora oggetti personali ma nelle vicinanze non c'era nessuno. È stata fatta intervenire una motovedetta, che ha scoperto i segni di scasso sulla plancia di comando. Dai successivi accertamenti, effettuati con l'ausilio delle banche dati, è arrivata la conferma che si trattava dello stesso gommone che, il 23 agosto, era sparito nel nulla da un cantiere navale di Porto Azzurro, rinomato luogo di vacanze dell'Isola d'Elba, in provincia di Livorno, in Toscana.

Il gommone era stato portato a Napoli via mare e abbandonato nelle acque del porto verosimilmente con l'intenzione di recuperarlo successivamente. Si sarebbe trattato di un furto organizzato, ad opera di professionisti: a bordo sono state trovate anche delle taniche di benzina, probabilmente portate in previsione del lungo viaggio, e prima di abbandonare l'imbarcazione è stata prelevata una pennetta usb che contiene i dati sulla navigazione, una sorta di scatola nera che avrebbe potuto rivelare i dettagli dei movimenti.