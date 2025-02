Gli sparano alla gamba in strada, va in ospedale il giorno dopo: “Ferito senza motivo”

video suggerito

A cura di Nico Falco

Sarebbe stato ferito ieri da due sconosciuti mentre si trovava nella zona del Vasto, nel centro di Napoli, ma non è stato in grado di indicare con precisione la strada. Al Pronto Soccorso, però, si è presentato soltanto oggi. Storia ancora tutta da chiarire, quella che ha raccontato un 27enne di origine afgana, che è andato oggi all'ospedale "Cardarelli" di Napoli con una ferita da arma da fuoco a una gamba. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il ragazzo, incensurato, è arrivato al Pronto Soccorso con mezzi propri; è stato medicato e per lui è stato escluso il pericolo di vita. In ospedale, visto il tipo di ferita, sono intervenuti i poliziotti per raccogliere le sue dichiarazioni e avviare le indagini. Il ferimento risalirebbe alla serata di ieri, 27 febbraio, stando alla sua versione gli avrebbero sparato senza motivo; un solo colpo, che lo ha raggiunto alla gamba destra. Il giovane non ha accennato a una rapina e nemmeno ad una discussione, limitandosi a riferire di non avere altri elementi utili per identificare i responsabili. Dopo il ferimento sarebbe tornato a casa e soltanto nelle ore successive si sarebbe reso conto della gravità e avrebbe deciso di andare in ospedale.