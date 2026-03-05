napoli
Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggio

Momenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata da uno sconosciuto. La donna è stata portata in ospedale, mentre l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Momenti di grande paura e di forte tensione quelli che si sono vissuti nella serata di oggi, giovedì 5 marzo, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: su un autobus dell'Anm della linea 132, una donna di 32 anni è stata improvvisamente accoltellata da uno sconosciuto, che l'ha aggredita senza motivo. L'aggressione si è verificata mentre il bus si trovava in via Simone Martini: la 32enne è stata colpita al volto e alle braccia. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno fermato e arrestato l'aggressore: si tratta di un uomo di 39 anni, residente nel quartiere Pianura che, come hanno appurato i militari dell'Arma, non conosceva la vittima e ha agito senza apparente motivo. La donna, cosciente, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Cardarelli.

Prima dell'intervento dei carabinieri, come mostrano anche alcuni video, alcuni passeggeri hanno provato ad intervenire e hanno poi allertato le forze dell'ordine. Quando poi i militari dell'Arma sono arrivati sul posto e hanno portato il 39enne verso la gazzella, l'uomo ha rischiato di essere linciato dalla folla, arrabbiata da quanto era appena accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto anche Marco Sansone di Usb, che ha dichiarato: "La prontezza del giovane autista dell'Anm, che ha fermato il mezzo ed ha provato a calmare l'aggressore, mentre i presenti comunicavano con le forze dell’ordine, ha probabilmente scongiurato il peggio". "Un episodio – ha dichiarato ancora Sansone – che conferma una volta di più la necessità di garantire sicurezza al personale front line del trasporto pubblico locale, proteggendo le postazioni dove si presta servizio ed aumentando i controlli all'interno degli autobus e delle stazioni metropolitane". Il sindacalista ha poi concluso: "Aziende e Prefetture del territorio non possono continuare ad essere indifferenti in attesa che ci scappi il morto, serve subito un tavolo permanente tra sindacati, aziende ed istituzioni".

Cronaca
