Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovani

Due minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Spari da un’auto in corsa dopo una lite per futili motivi. Indagini in corso.
A cura di Redazione Napoli
Due minori feriti a colpi di pistola nella notte a Napoli, nel quartiere Ponticelli, periferia Est del capoluogo. I ragazzi sono arrivati intorno alle 3 della notte al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare con ferite d'arma da fuoco: uno è stato colpito a un arto inferiore, l'altro a un arto superiore.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli stessi feriti, i colpi sarebbero stati esplosi mentre si trovavano in auto all’altezza del Ponte dei Francesi, da alcuni giovani a bordo di un’altra vettura. L’episodio sarebbe riconducibile a una lite per futili motivi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Ponticelli insieme alla Squadra Mobile.

Cronaca
