Gli controllano il green pass e scoprono che è latitante: 24enne arrestato a Napoli L’uomo è stato individuato alla fermata del bus in via Marina: quando gli hanno controllato il green pass, i poliziotti hanno scoperto che il 24enne era latitante.

A cura di Valerio Papadia

Doveva essere un ordinario controllo del green pass, dopo le nuove disposizioni introdotte dal governo il 6 dicembre scorso con il super green pass, e invece si è trasformato in un arresto per gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato, che in via Marina, nella zona del porto di Napoli, hanno messo in manette Hamza El Rhouate, 24enne marocchino, dopo aver scoperto che era latitante. I poliziotti, come detto impegnati nella verifica del rispetto delle nuove norme anti-Covid e in particolare del super green pass, si trovavano in via Marina e stavano controllando alcuni passeggeri che erano in attesa di salire su un autobus: quando hanno controllato il certificato verde del 24enne hanno scoperto che su di lui pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 6 dicembre dal Tribunale di Roma, in sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di firma nel Comune di Velletri a cui era stato sottoposto per rapina. Oltre all'arresto, il 24enne è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale in territorio italiano.

Napoli e provincia, prime multe per chi è senza super green pass

Nel giorno dell'Immacolata, durante i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, sono state 22 le persone scoperte senza green pass e per questo multate; altre 127 persone sono invece state sanzionate perché non indossavano le mascherine protettive. Nella giornata di ieri, giovedì 9 dicembre, inoltre, al porto di Pozzuoli un uomo è stato denunciato perché ha cercato di imbarcarsi su un traghetto diretto a Ischia esibendo il green pass di suo fratello.