In coda per il traghetto per Ischia, mostra il green pass del fratello: denunciato a Pozzuoli Un 61enne è stato denunciato dai carabinieri a Pozzuoli: in coda per il traghetto per Ischia, ha mostrato il green pass del fratello spacciandosi per lui.

Quando si è accorto che i carabinieri stavano controllando gli automobilisti ha cercato di uscire dalla fila per il traghetto e di allontanarsi, ma quella manovra così anomala è balzata subito all'occhio. E, quando i militari gli hanno chiesto il green pass, lui ha tirato fuori quello del fratello e si è spacciato per lui. Il trucchetto non è però servito: scoperta la sua reale identità, per lui è scattata una denuncia a piede libero. L'uomo è stato intercettato durante un controllo predisposto nell'area del porto dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.

Protagonista un 61enne incensurato di Pozzuoli, provincia di Napoli. L'uomo, questa mattina, era in fila per salire con l'automobile sul traghetto diretto verso Ischia. In base al decreto legge dello scorso 26 novembre anche per questa tratta è obbligatorio avere il green pass; serve la certificazione "base", quella ottenibile con il vaccino, col certificato di guarigione dal Covid o con un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. Probabilmente il 61enne era a conoscenza di questa disposizione, ma credeva che avrebbe avuto a che fare soltanto con i controlli a bordo e forse sperava che, una volta salito sulla nave, gli sarebbe bastato mostrare un green pass qualsiasi.

La speranza di farla franca è però svanita quando si è reso conto che i carabinieri stavano effettuando controlli a campione tra gli automobilisti in coda, e che nel caso fosse stato fermato avrebbe dovuto esibire anche i documenti di identità. Ha così cercato di lasciare la coda, ma il suo tentativo ha avuto il solo risultato di attirare l'attenzione. Ha mostrato ugualmente la certificazione verde, per dimostrare di essere in regola per quel viaggio che si apprestava a fare, e si è qualificato col nome del fratello; una volta accertato che quel documento non era il suo, e che aveva fornito generalità false, è stato denunciato per falsa dichiarazione sull'identità a un pubblico ufficiale.