Super green pass, a Napoli arrivano le prime multe: 22 persone senza certificato Tra Napoli e provincia, nel giorno dell’Immacolata, i carabinieri hanno sanzionato anche 127 persone che non indossavano la mascherina.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti-Covid, in particolar modo sul super green pass, il certificato verde ai soli guariti e vaccinati che consente di accedere a luoghi pubblici come bar e ristoranti, oppure al trasporto pubblico locale, entrato in vigore lo scorso 6 dicembre. A Napoli e provincia, ieri, nel giorno dell'Immacolata, i carabinieri hanno intensificato i controlli, passando al setaccio luoghi di ritrovo e stazioni ferroviarie: i militari dell'Arma hanno così elevato le prime multe dall'introduzione del super green pass. Su 786 persone controllate, infatti, i carabinieri ne hanno multate 22, che non erano in possesso della certificazione verde; multati anche 8 titolari di altrettante attività commerciali, che non hanno operato gli opportuni controlli, consentendo l'ingresso anche a persone sprovviste di green pass.

Multe anche a chi non indossa la mascherina

Durante i controlli, inoltre, sono state multate anche 127 persone che non indossavano la mascherina. In Campania, come stabilito da apposite ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, prorogate di volta in volta nel corso degli ultimi mesi, è obbligatorio indossare la mascherina non soltanto, come nel resto d'Italia, in tutti i luoghi al chiuso, ma anche all'aperto, in situazioni di assembramento o quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Soltanto qualche giorno fa, proprio nella verifica del rispetto di questa disposizione, la Regione Campania aveva chiesto che ci fossero più controlli per strada; secondo l'amministrazione è infatti "quantomai necessaria in questa fase l'osservanza dell'ordinanza, e soprattutto la messa in atto concreta di controlli rigorosi da parte di forze dell'ordine e polizie municipali nei confronti di chi non indossa i dispositivi di protezione delle vie respiratorie".