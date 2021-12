Mascherine obbligatorie all’aperto in Campania, la Regione: “Più controlli contro chi non la usa” La Regione Campania ricorda che qui l’obbligo di mascherina all’aperto dove non vi sia distanziamento o si presenti il rischio di assembramenti è ancora valido fino a fine anno.

La Regione Campania ha sempre tenuto in piedi l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in casi di assembramento e, più in generale, ove non garantite le condizioni di distanziamento sociale. Oggi che si discute di reinserire l'obbligo di dispositivo di protezione individuale anche in altre regioni, da Palazzo Santa Lucia arriva la precisazione: «In Campania l'obbligo c'è da sempre, sin dall'inizio della pandemia, e non è mai stato revocato».

Il problema sono ovviamente i controlli. Basta andare in giro in centro a Napoli ma anche negli altri capoluoghi di provincia: quanti indossano la mascherina in strada? Pochissimi. Per questo la Regione guidata da Vincenzo De Luca auspica il classico "giro di vite", ovvero un inasprimento dei controlli "stile lockdown" su chi non indossa la sua mascherina (ormai quasi tutti preferiscono la FFp2 al posto della mascherina chirurgica).

Scrive in una nota la Regione:

