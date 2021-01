“Congratulations Mr. President”, ossia “Congratulazioni Signor Presidente”. È il tweet di auguri del sindaco di Napoli Luigi De Magistris a Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, che oggi si è insediato alla Casa Bianca, dando il via al suo mandato, affiancato dalla vice-presidente Kamala Harris. De Magistris ha augurato a Biden buona fortuna da parte della citta di Napoli in occasione del suo giuramento come 46esimo presidente. “Una nuova era è iniziata per gli Stati Uniti – ha scritto De Magistris in inglese – La città di Napoli augura le più grandi fortune in tutte le prossime sfide”.

Oggi Joe Biden ha prestato giuramento come presidente degli Usa a Washington. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in piedi, dopo gli scontri registrati negli scorsi giorni al Campidoglio. Biden nel suo discorso ha richiamato l'America all'unità: “Questa è la giornata dell'America, della democrazia, della gioia e della speranza”, ha detto. "Per tanti anni gli Usa sono stati messi alla prova e hanno sempre superato tutte le prove. La volontà del popolo sarà ascoltata, la democrazia è preziosa e fragile e in quest'ora la democrazia ha prevalso. Chiedo a tutti gli americani di aiutarmi nell'unire il Paese. Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione". Di seguito, invece, in inglese, il messaggio del primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, al neo-presidente Usa: “A new era has begun for the #UnitedStates. Congratulations Mr. President Joe Biden and Mrs. Vice President Kamala Harris. The city of Naples wishes you the best of luck in all your future challenges”.