Conto alla rovescia per l'inizio della cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca. Il presidente e la vicepresidente eletta degli Stati Uniti succederanno ufficialmente a Donald Trump e Mike Pence. Alle 17:30, ora italiana, le 11:30 ora locale, comincerà l'evento che come da tradizione si svolge il 20 gennaio dell'anno successivo a quello delle elezioni presidenziali. "È un nuovo giorno per l'America", ha twittato il democratico, che sarà il 46esimo Presidente USA. Tuttavia, sarà una cerimonia molto diversa rispetto agli altri anni: a causa delle misure di sicurezza anti Covid e dell'ingente dispiegamento di forze dell'ordine per evitare nuovi scontri dopo quelli del 6 gennaio scorso a Capitol Hill, non ci sarà il pubblico a salutare l'arrivo di Biden, Harris e delle loro famiglie.

Dove vedere la cerimonia di insediamento

Ma l'evento sarà trasmesso in diretta tv, anche in Italia. A partire dalle 17 Rai1 e Rete4 dedicheranno ampio spazio alla cerimonia di Washington, così come le principali reti all news. In serata puntata di Tg2 Post dedicata all’evento e appuntamento speciale con Atlantide di Andrea Purgatori.

La scaletta

La scaletta della cerimonia è fitta. I lavori inizieranno con un’invocazione del reverendo Leo J.O’Donovan, sacerdote gesuita ex presidente della Georgetown University e intimo amico della famiglia Biden. Andrea Hall, la prima donna pompiere afroamericana a diventare capitano dei vigili del fuoco a South Fulton, in Georgia, reciterà successivamente il Pledge of Allegiance. Interverranno poi due pop star mondiali: Lady Gaga, che intonerà l'inno nazionale, Jennifer Lopez e il cantante country Garth Brooks, ospite canoro anche dell’inaugurazione di Obama nel 2009. Il reverendo Silvester Beaman, pastore della Bethel African Methodist Episcopal Church di Wilmington (Delaware) nonché confessore personale del presidente, pronuncerà una benedizione che precede il momento centrale dell'evento: i giuramenti “sacri” di Biden sulla la Bibbia di famiglia che ha 127 anni di età e quello della vicepresidente Harris.