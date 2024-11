video suggerito

Chi è Chris Wright, il ministro dell’Energia di Trump: re del fracking e negazionista della crisi climatica Chris Wright è il nuovo ministro dell’Energia Usa, presentato da Donald Trump come prossimo membro della sua squadra di governo. Dirigente del settore petrolifero e del gas, è pioniere del fracking, la perforazione delle rocce e la loro fratturazione per trovare altri giacimenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Re del fracking, dirigente del settore petrolifero e del gas e negazionista della crisi climatica, è il ritratto di Chris Wright, il nuovo ministro dell'Energia Usa, presentato da Donald Trump come prossimo membro della sua squadra di governo. Una nomina decisamente attesa e che conferma la volontà del prossimo presidente degli Stati Uniti di puntare molto sui combustibili fossili.

Con la nomina di Chris Wright, Trump infatti ha dato consistenza al suo slogan elettorale "Drill, Baby, Drill" che incoraggia le aziende del settore a trivellare per trovare altri giacimenti. "A partire dal primo giorno, approverò nuove trivellazioni, nuovi oleodotti, nuove raffinerie, nuove centrali elettriche, nuovi reattori e ridurremo la burocrazia", ha affermato infatti Trump.

Wright sembra essere la persona giusta per queste politiche. Si tratta infatti del Fondatore e CEO di Liberty Energy, azienda che fornisce servizi alle aziende che estraggono petrolio e gas dai giacimenti tramite un processo noto come "fracking", che prevede la perforazione delle rocce e la loro fratturazione. Inoltre ha fondato e partecipato a diverse aziende del settore e fa parte del Consiglio di amministrazione di una società di reattori nucleari e di una società globale di royalties minerarie.

Leggi anche Trump nomina il no vax Robert Kennedy Jr come nuovo ministro della Salute USA

Pur non avendo alcuna esperienza di governo e amministrazione, l’amministratore delegato di Liberty Energy si è legato a Trump durante la sua campagna elettorale per le presidenziali conquistando l’approvazione del neo eletto.

“Chris è stato uno dei pionieri che hanno contribuito a lanciare la rivoluzione americana del fracking, che ha alimentato l'indipendenza energetica americana e trasformato i mercati energetici globali e la geopolitica” ha dichiarato Trump presentando il nuovo segretario all’economia. "Come Segretario all'Energia, Chris sarà un leader chiave, guidando l'innovazione, riducendo la burocrazia e inaugurando una nuova età dell'oro di prosperità americana e pace globale" ha aggiunto il neo presidente.

Wright è anche noto come negazionista del cambiamento climatico e scettico della transizione ecologica verso fonti energetiche più green. "Non esiste alcuna crisi climatica e non siamo nemmeno nel mezzo di una transizione energetica" aveva affermato lo scorso anno in un intervento pubblico.

Altre affermazione apprezzate da Trump che si è impegnato ad aumentare la produzione di combustibili fossili invece che investire in fonti di energia rinnovabili. In particolare Wright, che sarà nominato anche nel nuovo Consiglio nazionale per l'energia, sarà fondamentale per dare il via alle nuove trivellazioni petrolifere nelle aree forestali e in Artico.