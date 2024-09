video suggerito

Stadio Maradona, De Laurentiis: “Vogliamo comprarlo, speriamo che il Comune non crei problemi” Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, alla presentazione della partnership con Sorgesana, ha parlato del futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il patron della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe possedere lo stadio Diego Armando Maradona. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 settembre, all'evento di presentazione della partnership tra la società calcistica e lo sponsor Sorgesana, De Laurentiis ha parlato anche del futuro dell'impianto sportivo di Fuorigrotta che ospita le partite casalinghe degli azzurri: la volontà manifestata dal produttore cinematografico è quella che porterebbe la società ad acquistare interamente lo stadio, rilevandolo dal Comune di Napoli.

"Spero che il Comune non ci crei problemi altrimenti andremo altrove senza fare polemica" ha dichiarato De Laurentiis nel corso della conferenza. L'obiettivo del patron del Napoli è quello di rilevare al più presto lo stadio Maradona per avviare quanto prima i lavori di ammodernamento in vista degli Europei di calcio del 2032, che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Un altro obiettivo dichiarato di De Laurentiis è la costruzione del centro sportivo del Napoli. "Abbiamo già manifestato al comune un'area da bonificare che il Napoli si offre di fare a proprie spese" ha dichiarato il patron azzurro. "Con questo centro potremo dare il via anche alla crescita del settore giovanile" ha concluso De Laurentiis.