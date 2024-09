video suggerito

Stadio Maradona, Manfredi risponde a De Laurentiis: “Mai ricevuto un’offerta” La risposta del sindaco di Napoli a De Laurentiis, dopo la dichiarazione del patron della società sportiva di rilevare l’impianto di Fuorigrotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il Comune di Napoli è disponibile a parlare del futuro dello stadio Maradona ma, a conti fatti, e al netto dei propositi annunciati da De Laurentiis, un'offerta ufficiale non è arrivata. Lo ha confermato il sindaco, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione del restauro del portone di Palazzo San Giacomo, effettuato da Friends of Naples. Una risposta "a distanza", arrivata dopo le dichiarazioni del patron del Calcio Napoli, che, all'evento di presentazione della partnership tra la società calcistica e lo sponsor Sorgesana, aveva manifestato la volontà di rilevare l'impianto sportivo di Fuorigrotta.

"Spero che il Comune non crei problemi – aveva detto Aurelio De Laurentiis – altrimenti andremo altrove senza fare polemica". L'obiettivo è di comprare lo stadio per avviare quanto prima i lavori di ammodernamento in vista degli Europei di calcio del 2032, che saranno ospitati dall'Italia e dalla Turchia; nel corso dell'incontro era stato dichiarato anche l'obiettivo di costruire un centro sportivo del Napoli, bonificando a proprie spese un'area comunale, per far crescere il settore giovanile.

La risposta di Manfredi è arrivata ieri: "Non abbiamo mai ricevuto un'offerta. Quando ci sarà un'offerta che segue le norme che oggi sono in vigore, a cui tutti si devono attenere perché parliamo di proprietà pubblica, a quel punto, ovviamente, valuteremo quali sono le opportunità".