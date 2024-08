video suggerito

Luigi De Magistris: “Mi ricandido a sindaco di Napoli, amo questa città” L’ex pm: “È nell’ordine naturale delle cose visto l’amore che ho per Napoli e il totale fallimento, a mio avviso, di questa amministrazione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Se mi ricandido a sindaco di Napoli? Potrebbe darsi. È nell'ordine naturale delle cose, visto l'amore che ho per Napoli e il totale fallimento, a mio avviso, di questa amministrazione a guida progressista". L'ex pm Luigi De Magistris annuncia il suo possibile ritorno in campo per le elezioni amministrative che a Napoli si dovrebbero tenere nel 2026. L'ex "sindaco con la bandana" ha risposto così ai giornalisti che lo incalzavano a Omnibus su La7.

De Magistris pronto a ricandidarsi a sindaco

De Magistris è stato primo cittadino di Napoli per oltre un decennio, dal 2011 al 2021, per due mandati consecutivi. Alla guida di una coalizione di centrosinistra. Tra i cavalli di battaglia del suo mandato, la pedonalizzazione del Lungomare di via Partenope, soprannominato poi il "Lungomare liberato", e i grandi eventi, come l'America's Cup, la Coppa Davis e il Giro d'Italia.

Nel 2021 non si è ricandidato, ma ha appoggiato la candidatura di Alessandra Clemente, che era già stata nella sua giunta, oggi consigliera comunale e tra i leader dell'opposizione. De Magistris si candida, dunque, a sfidare l'attuale sindaco Gaetano Manfredi, che ha già annunciato quest'estate l'intenzione di ripresentarsi alle elezioni per un secondo mandato. L'ex Rettore della Federico II e ministro dell'Università nel 2021 è stato eletto con una larga maggioranza a trazione PD-M5S, grazie anche all'accordo con l'allora Governo per un nuovo "Patto per Napoli", che potesse risanare i conti del Comune, gravato da un debito di 5 miliardi di euro. I giochi, però, per le prossime elezioni potrebbero non essere facili. Nella rosa dei papabili circolata per la carica di sindaco anche il nome del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), molto noto per le sue battaglie ambientaliste e contro la criminalità.