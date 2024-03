Giuseppe Armanetti morto in un incidente stradale a Pozzuoli: oggi avrebbe compiuto gli anni Il giovane è morto in un incidente stradale che si è verificato sabato scorso a Pozzuoli, in provincia di Napoli: oggi avrebbe compiuto gli anni. Nel 2021 rimase coinvolto nell’incidente in cui morì l’amico Alessandro Lembo. Sul corpo di Giuseppe Armanetti è stata disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Lutto nell'area flegrea per la morte di Giuseppe Armanetti, 28 anni: il giovane, originario di Quarto, che avrebbe compiuto gli anni proprio oggi, lunedì 18 marzo, è deceduto in un incidente stradale che si è verificato a Pozzuoli sabato scorso, 16 marzo. Da una prima ricostruzione, nel pomeriggio di sabato, Armanetti si trovava in sella alla sua moto Africa Twin a Monteruscello, quartiere della città puteolana, quando per cause in corso di accertamento, giunto in via De Curtis, avrebbe impattato con un veicolo, guidato da una donna di 35 anni: Giuseppe è stato sbalzato dal mezzo a due ruote e ha compiuto un volo di diversi metri, prima di atterrare con violenza sull'asfalto.

Disposta l'autopsia sul corpo di Giuseppe Armanetti

Nonostante l'immediato intervento dei sanitari del 118, per il 28enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, ai quali sono stati affidati i rilievi del caso per accertare con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Per questo, la salma di Giuseppe Armanetti è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni e che chiarirà tutti i dubbi sulla dinamica dell'incidente.

Nel 2021 Giuseppe fu coinvolto nell'incidente in cui morì Alessandro Lembo

Per una tragica fatalità, già nel 2021 Giuseppe Armanetti era rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale, in cui aveva perso la vita l'amico Alessandro Lembo, 29 anni. I due giovani si trovavano in sella a una motocicletta in via Partenope, sul Lungomare di Napoli, quando si scontrarono con un'automobile. Lembo riportò gravi ferite nel violento impatto e morì dopo cinque giorni di coma all'ospedale Cardarelli.