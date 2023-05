Giro d’Italia 2023, scuole chiuse a Napoli giovedì 11 maggio: richiesta dei sindacati al Comune Giro d’Italia 2023, per la tappa napoletana i sindacati chiedono la chiusura delle scuole giovedì 11 maggio.

A cura di Redazione Napoli

Giro d'Italia a Napoli e provincia, in alcuni Comuni (Castellammare di Stabia e Boscoreale) scatta il blocco dell'attività didattica: scuole chiuse per il passaggio della gara in rosa. E anche Napoli ci sta pensando. Ieri la Cisl Funzione Pubblica attraverso i suoi coordinatori Giuseppe Ratti e Agostino Anselmi ha chiesto all'Amministrazione guidata da Gaetano Manfredi di valutare la chiusura delle scuole. La sesta tappa del Giro d'Italia 2023, da molti definita la più bella del mondo, si svolgerà a Napoli giovedì 11 maggio.

Nella missiva protocollata da Cisl-Fp a Palazzo San Giacomo si legge:

Considerato che la nostra città sarà interessata dal giro d'Italia, per cui sarà necessario un dispositivo di traffico ad Hoc, dove ci saranno intere arterie chiuse al traffico privato e pubblico, per cui la mobilità cittadina sarà limitata, si rappresenta al Sindaco di Napoli la difficoltà che avranno tutte le scuole, i bambini, le famiglie e tutto il personale educativo e scolastico, a raggiungere le scuole. Si rappresenta inoltre che per queste problematiche i comuni della provincia interessati alla stessa problematica, hanno emanato ordinanze sindacali di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per motivi anche di ordine pubblico. Confidiamo nell'autorevolezza del Sindaco di Napoli che è sempre attento e sensibile a tutti i problemi della città di Napoli, affinché intervenga.

Nelle prossime ore toccherà all'Amministrazione partenopea valutare i pro e i contro dell'eventuale provvedimento e comportarsi di conseguenza.