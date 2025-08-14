Giovanni Marchionni, i primi risultati dell’autopsia “Non ha assunto droghe, era sano”

È stato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, la cittadina della provincia di Napoli di cui era originario, ad anticipare i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo di Giovanni Marchionni, il ragazzo di 21 anni morto in circostanze ancora tutte da chiarire sullo yacht sul quale lavorava a Marina di Portisco, in Sardegna. L'esame autoptico sul corpo del ragazzo si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 13 agosto: "Si è accertato che Giovanni non aveva assunto nessun tipo di stupefacente. E si è accertato che era un ragazzo sano" ha scritto il sindaco di Bacoli in un post su Facebook, annunciando anche che l'amministrazione comunale si costituirà parte civile in un eventuale processo sulla morte del ragazzo.

I funerali di Giovanni Marchionni il 15 agosto: lutto cittadino, annullati gli eventi

Dopo l'esecuzione dell'autopsia, la famiglia di Giovanni Marchionni ha potuto fissare la data dei funerali: le esequie del 21enne si svolgeranno domani, venerdì 15 agosto, nella chiesa di San Gioacchino, a Bacoli appunto. In occasione dei funerali del giovane, il sindaco Della Ragione ha deciso di proclamare il lutto cittadino e di annullare tutte le feste e gli eventi previsti in città per il Ferragosto.