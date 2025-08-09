Chi era Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli morto per le esalazioni del wc chimico della barca

Secondo quanto finora ricostruito, Giovanni Marchionni sarebbe morto a causa delle esalazioni probabilmente provenienti dal wc chimico della barca. Aveva 21 anni ed era originario di Bacoli.

Si chiamava Giovanni Marchionni e aveva appena 21 anni che nella mattinata di ieri, venerdì 8 agosto, è stato trovato morto su una barca a Marina di Portisco, in Costa Smeralda. Il giovane, probabilmente deceduto a causa esalazioni di idrogeno provenienti dalle batterie dell'imbarcazione o dalle esalazioni del wc, era di Bacoli, in provincia di Napoli, e si trovava in Sardegna per lavoro.

Trovato morto su una barca a Portisco

La procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta, le cui indagini sono affidate al commissariato di Olbia, sulla morte del giovane Giovanni Marchionni, avvenuta probabilmente nella notte fra giovedì 7 e venerdì 8 agosto sulla barca di proprietà del padre, un noto commerciante campano, ormeggiata nel porticciolo della cittadina della costa Smeralda. Il corpo del 21enne è infatti stato trovato, senza vita, alle prima ore di ieri, ma – secondo quanto ricostruito dal primo accertamento sul posto del medico legale – il ragazzo sarebbe deceduto già cinque o sei ore prima.

Secondo quanto finora ricostruito, Marchionni avrebbe avuto un malore durante la notte che ne ha causato il decesso. La Polizia sospetta, però, che alcuni fumi potrebbero aver saturato l'ambiente in cui dormiva, non lasciandogli scampo. In particolare il sospetto è che potrebbe aver esalato idrogeno provenienti dalle batterie dell'imbarcazione o, ancora più probabilmente, dal wc chimico. Per questo motivo la Scientifica sta effettuando i necessari rilievi.

Chi era Giovanni Marchionni

Marchionni era originario di Bacoli e proveniva da una famiglia di commercianti. Lo yacht era di proprietà del padre, con cui probabilmente collaborava. Viene descritto da molti come un ragazzo tranquillo e riservato, con una grande passione per la nautica. A fare le condoglianze alla famiglia è stato anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: "Ho

appreso con profondo dolore della tragica scomparsa di Giovanni, 21 anni. Figlio di Bacoli. Era in Sardegna per lavoro, ed ha perso la vita ieri notte. È una notizia che rattristisce l’intera comunità bacolese. Un lutto, tra i più atroci. Ho avuto modo di rappresentare il profondo cordoglio della cittadinanza alla famiglia. Vi siamo tutti vicino. Riposa in pace, giovane angelo".