Giovane investito a Napoli, a bordo dell’auto la moglie del calciatore Kim Un giovane è stato investito a via Giordano Bruno a Napoli: a bordo della vettura la moglie del calciatore del Napoli Kim Min-jae, giunto sul posto a sua volta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ragazzo è stato investito quest'oggi su via Giordano Bruno, alla Torretta, in pieno centro a Napoli: il giovane è stato portato in ospedale. A bordo dell'automobile c'era invece Ahn Min-jae, la moglie di Kim, il difensore centrale del Napoli fresco Campione d'Italia e della Nazionale della Corea del Sud. Nessuna conseguenza per la donna: sul posto è arrivato anche il calciatore del Napoli, per sincerarsi delle condizioni della compagna. Il giovane investito, invece, è stato portato in ambulanza in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi, anche molti curiosi "attratti" dalla presenza del giocatore del Napoli. A darne notizia l'edizione online de il Mattino.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica: sembrerebbe che il giovane stesse attraversando la strada su via Giordano Bruno, nella zona della Torretta del quartiere napoletano di Mergellina, quando l'auto con a bordo la moglie del calciatore sudcoreano lo avrebbe travolto, scaraventandolo alcuni metri più avanti. Nonostante la grande paura, tuttavia, il giovane sembrerebbe non in condizioni gravi, sebbene sia stato portato in ospedale da un'ambulanza per le cure del caso. Poco dopo è arrivato anche il calciatore Kim, per sincerarsi di quanto accaduto. La moglie Ahn non avrebbe riportato conseguenze nell'incidente, a parte il forte spavento.