Giovane delfino trovato morto nell’area marina di Punta Campanella: indaga l’Istituto Zooprofilattico

Un giovane esemplare di delfino è stato ritrovato morto questa mattina, martedì 16 dicembre, nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. il cetaceo si è poi spiaggiato sull'arenile di Cala di Puolo, in penisola Sorrentina. Sulla vicenda indaga l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, al quale è stata consegnata la salma del giovane mammifero per l'esame necroscopico, dal quale potrebbero emergere le cause della morte.

A Punta Campanella il viaggio dei cetacei

L'AMP di Punta Campanella è un luogo unico al mondo per fauna e flora. Negli ultimi anni, grazie all'attività di ricercatori e volontari, è stato possibile riqualificare e proteggere tutta la zona, dove sono stati avvistati oltre ai delfini, grossi esemplari di cetacei, come capodogli e balene, ma anche tartarughe e foche monache. All'interno dell'area, ovviamente, è proibita la pesca e sono numerose le iniziative contro i pescatori di frodo.

"Questa mattina – spiega in una nota l'Amp – è stato recuperato un esemplare molto giovane di delfino senza vita. Il cetaceo, spiaggiato a cala di Puolo, era stato segnalato all'Amp Punta Campanella che ha attivato le procedure del Rescue Team del progetto europeo Life Delfi, avvisando prontamente tutte le istituzioni preposte al recupero e recandosi in mare sul luogo dell'avvistamento per individuare l'esemplare. Richiesta anche la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno che, nelle prossime settimane, effettuerà la necroscopia. Capire e analizzare le ragioni del decesso di un esemplare così giovane è molto importante, per la tutela della specie e anche per la scienza".