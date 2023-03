Giovane accoltellato vicino al Trianon di Forcella a pochi passi dagli spettatori in attesa Giovane accoltellato a Forcella, nei pressi del teatro Trianon. Sul posto la Polizia di Stato. Indagini in corso.

A cura di Nico Falco

Il luogo del ferimento, a Forcella – foto Fanpage.it

Un giovane è stato accoltellato nella serata di oggi, 4 marzo, in via Pietro Colletta, a Forcella, nei pressi del teatro Trianon. Il ferimento, intorno alle 20:30, a pochi passi dalle persone che stavano per entrare nel teatro. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con tre volanti e l'ambulanza. Ancora da ricostruire, per il momento, la dinamica e i motivi dell'aggressione; il giovane sarebbe stato trasportato al Pellegrini, a quanto apprende Fanpage.it non sarebbe in pericolo di vita.