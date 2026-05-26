Giornata Nazionale del Mal di Testa, open day e visite all’Asl di Avellino il 28 maggio

L’Open Day si terrà giovedì 28 maggio negli ambulatori di via degli Imbimbo, dalle 9 alle 13 per i residenti nella provincia di Avellino e senza prenotazione.



Open Day dedicato alla cefalea, comunemente detta "mal di testa", nella giornata nazionale dedicata a questa patologia: promossa dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC), verrà offerto, fanno sapere gli organizzatori, "un momento concreto di ascolto, confronto e orientamento aperto su una condizione complessa e a volte anche molto invalidante per offrire soluzioni adeguate a bisogni specifici delle persone, evitando soluzioni fai da te".

L'Open Day si terrà negli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino in via degli Imbimbo, dalle 9 alle 13. Non servirà prenotazione, basterà presentarsi ed avere la residenza in provincia di Avellino per poter accedere a consulenze e visite neurologiche gratuite, ricevere informazioni per una corretta gestione della patologia, apprendere efficaci strategie di prevenzione e stili di vita e approfondire i percorsi di cura e assistenza disponibili sul territorio. Si stima infatti che siano oltre 200 le differenti condizioni accomunate dal dolore al capo. Da qui l'iniziativa di aprire il Distretto sanitario di Avellino per la prevenzione e sensibilizzazione.