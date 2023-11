Giornata del Baccalà 2023 a Napoli il 1 dicembre: piatti tipici e ricette innovative A Napoli istituita una giornata cittadina per celebrare il baccalà: il prodotto ittico fa parte, infatti, del patrimonio gastronomico della città.

A cura di Valerio Papadia

Non solo caffè: la Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive e al Turismo Teresa Armato, ha approvato la delibera con la quale si istituisce la giornata cittadina del baccalà. Come stabilito dalla Giunta, il baccalà – prodotto ittico che fa parte della tradizione gastronomica e culturale della città – verrà celebrato ogni anno il primo venerdì di dicembre: in questo 2023, nello specificò, la giornata cadrà il venerdì 1° dicembre. Per l'occasione, saranno previsti interventi e attività idonei a valorizzare il prodotto.

"Il cibo – ha dichiarato l'Assessore Armato – elemento fortemente identitario, negli anni è diventato un’attrattiva anche per i turisti, che accanto al gusto intendono conoscere la storia e le origini delle pietanze. E il baccalà, così come il caffè, hanno tanto da raccontare, come sottolineato in passato anche da scrittori e artisti".

"Continua l’impegno del consiglio comunale e dell’Amministrazione Manfredi per tutelare e valorizzare l’immenso patrimonio culturale e demoetnoantropologico della nostra città – ha dichiarato, invece, il consigliere Salvatore Lange -. Dobbiamo fare un salto di qualità nella nostra offerta turistica e questo si ottiene anche combattendo la banalizzazione e la semplificazione della nostra identità sforzandoci invece di spiegare la variegata ricchezza della “napoletanità” nelle sue molteplici declinazioni