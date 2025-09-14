Giornalisti napoletani aggrediti a Firenze dopo la partita: “Andate via, pezzi di m…”

Grida e spintoni a Firenze verso una troupe di CalcioNapoli24, che stava seguendo il post-partita di Fiorentina-Napoli, match terminato in favore degli azzurri di Antonio Conte per 3-1 grazie alle reti di Kevin De Bruyne, Rasmus Højlund e Sam Beukema, cui è seguita, per i padroni di casa, la marcatura di Luca Ranieri. Tutto in diretta: a farne le spese, Manuel Guardasole, già protagonista suo malgrado di un episodio simile lo scorso gennaio, e il suo cameraman, Vittorio Bernardo. "Il direttore di CalcioNapoli24, Salvio Passante, nell'esprimere vicinanza ai due colleghi si riserva di ricorrere nelle sedi opportune a tutela dell'incolumità degli stessi", si legge in una nota del giornale ed emittente.

"Il nostro inviato è stato aggredito verbalmente, e successivamente il nostro cameraman Vittorio Bernardo è stato spinto con veemenza", spiega la nota dell'emittente, sottolineando che "entrambi stavano svolgendo il loro lavoro, senza infastidire o aizzare la tifoserie di Firenze, con la professionalità che da sempre contraddistingue la nostra testata", quando improvvisamente "diversi gruppetti di tifosi, mentre Guardasole era in collegamento con lo studio, hanno lanciato insulti di ogni tipo: ‘è meglio che andate via di qui'; ‘vai via pezzo di m…'.", arrivando anche a spingere il cameraman e spostando "la telecamera verso il muro di un palazzo, il tutto durante un collegamento in diretta". "Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti seri" nei confronti dei tifosi". All'interno del Franchi la situazione era stata invece piuttosto tranquilla, con i tifosi viola che avevano applaudito la squadra nonostante la sconfitta.