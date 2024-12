video suggerito

Ginecologo arrestato a Cava de’ Tirreni: violenza sessuale su una paziente Un medico, A. P., è stato arrestato dai carabinieri a Cava de’ Tirreni (Salerno) per violenza sessuale su una paziente; il ginecologo è stato rinchiuso nel carcere di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ginecologo è stato arrestato dai carabinieri a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, con l'accusa di violenza sessuale: avrebbe abusato di una sua paziente. L'uomo, A. P., è finito in manette in esecuzione di una ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura. Il provvedimento è stato eseguito oggi, 17 dicembre, dai carabinieri della tenenza locale; dopo le formalità di rito il medico è stato condotto nella casa circondariale di Salerno.