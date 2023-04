Getta alcol nel camino, bimbo di 10 anni muore ustionato: tragedia a Scafati

Una enorme tragedia ha colpito la comunità di Scafati, nella provincia di Salerno: un bimbo di 10 anni è morto ustionato dopo essere stato colpito dal ritorno di una fiammata sprigionatasi dal camino della sua abitazione. Il tragico incidente si è verificato 10 giorni fa, ma nella giornata odierna, giovedì 13 febbraio, purtroppo il piccolo è morto all'ospedale Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato: troppo gravi le ustioni riportate su gran parte del corpo.

Dieci giorni fa, mentre si trovava nell'abitazione di Scafati nella quale viveva con i genitori, il piccolo avrebbe tentato di accendere il camino gettandovi dell'alcol: sfortunatamente, una fiammata di ritorno l'ha colpito, ustionandolo gravemente. Dopo 10 giorni di ricovero nell'ospedale pediatrico partenopeo, il bimbo è purtroppo deceduto, nonostante le tre operazioni alle quali era stato sottoposto dai sanitari del nosocomio, nel tentativo di salvargli la vita.

A dare notizia della morte del bambino è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha scritto:

Una terribile tragedia ha colpito la Campania e in particolare la città di Scafati. Un bambino di 10 anni proprio di Scafati è deceduto all'Ospedale Santobono a causa delle ustioni che ha riportato 10 giorni fa dopo aver gettato dell'alcol nel camino da una bottiglia. Ha avuto un ritorno di fiamma con bruciature gravissime su tutto il corpo. Era stato già operato tre volte in questi giorni dallo staff dell'ospedale che ha fatto di tutto per salvarlo ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi. Si tratta di una immane tragedia. A differenza di Vincenzino il neonato ricoverato sempre al Santobono per ustioni nel 2021 in questo caso non c'è stato il lieto fine