Garage e negozi di Vomero e Arenella sfondati per rubare tutto, 15 colpi in 4 mesi Incastrati dalle telecamere 2 napoletani, avrebbero fatto razzia di automobili, scooter e oggetti di valore tra dicembre e marzo nella zona collinare di Napoli.

L'automobile usata come un ariete, lanciata in velocità contro porte di ingresso e saracinesche. E, subito dopo, la razzia: vetture, ciclomotori, biciclette elettriche e qualsiasi oggetto di valore. Dinamica sempre uguale per 15 furti, messi a segno in quattro mesi al Vomero e all'Arenella, zona collinare di Napoli. E, dietro, ci sarebbero state le stesse due persone: G. L., classe '82, e V. C., classe '83, entrambi pluripregiudicati per reati specifici, raggiunti da misura cautelare: per il primo è stato disposto il carcere, per l'altro gli arresti domiciliari.

Gli episodi contestati sono avvenuti tra dicembre 2022 e marzo 2023, in pratica un colpo a settimana, e avevano generato un grosso allarme sociale nei due quartieri napoletani sia per la frequenza sia per la velocità e la violenza dei raid. Le indagini, svolte dai poliziotti del commissariato Arenella e dai carabinieri della stazione Capodimonte, hanno portato al provvedimento, eseguito ieri mattina, 26 aprile.

Particolarmente rilevanti sono state le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati all'interno delle aree condominiali interessate dai furti; grazie a quelle registrazioni gli inquirenti hanno potuto ricostruire i 15 furti, commessi singolarmente o in concorso, e ricondurli alla coppia.

I furti avvenivano prevalentemente in orario notturno e usando sempre la stessa tecnica, quella della "spaccata": per sfondare le saracinesche dei box auto e degli esercizi commerciali venivano utilizzate delle automobili precedentemente rubate, una volta dentro i criminali portavano via tutto quello che trovavano.