Gallerie d’Italia Napoli, ingresso gratuito per la mostra “Andy Warhol. Triple Elvis”: ecco le date

Gallerie d'Italia apre gratuitamente in alcuni giorni del mese di ottobre: si tratta di Palazzo Piacentini, storica ex sede del Banco di Napoli in via Toledo, da qualche anno prestigiosa location di eventi e mostre. A Napoli è aperta la mostra, a cura di Luca Massimo Barbero dal titolo: "Andy Warhol. Triple Elvis", che presenta tre importanti cicli grafici del maestro della pop art, ineditamente esposti insieme: Marilyn, Mao Tse-Tung e Electric Chairs.

Sabato 5 ottobre ingresso gratuito per tutti i visitatori in occasione del festival «È cultura!»; domenica 6, invece, essendo la prima domenica del mese ingresso gratuito per tutti i visitatori nell'ambito dell'iniziativa del ministero della Cultura "Domenicalmuseo". Sabato 12 ottobre ingresso gratuito per tutti i visitatori in occasione della ventesima "Giornata del Contemporaneo". E ancora: domenica 13 ottobre ingresso gratuito per tutti i visitatori in occasione del progetto F@MU 2024 – Giornata nazionale delle famiglie al museo 2024. Infine, sabato 26 ottobre c'è un orario prolungato: il museo resterà aperto fino alle ore 22 in occasione degli "Art days Campania".

Per il resto gli orari sono da martedì a venerdì: aperto dalle ore 10 alle 19 (il lunedì Gallerie d'Italia a Napoli è chiuso), mentre sabato e domenica: aperto dalle 10 alle 20. L'ultimo ingresso è consentito un'ora prima della chiusura. Gallerie d’Italia con un grafico fornisce la possibilità di individuare i giorni e gli orari con meno affluenza di pubblico.