Galleria Umberto I, via i ponteggi: sarà restaurato l’ingresso di via Toledo Vigilantes di notte per la sicurezza e polizia municipale durante il giorno. In Comune istituito tavolo tra enti e condomini. Giovedì 20 primo intervento.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Galleria Umberto I di Napoli

Addio ai ponteggi sulla Galleria Umberto I, sarà restaurato finalmente l'ingresso di via Toledo, ingabbiato dalle impalcature della messa in sicurezza dopo il crollo di un calcinaccio che nel 2014 uccise il piccolo Salvatore Giordano. Il Comune di Napoli in tutti questi anni ha continuato a pagare l'occupazione di suolo per i ponteggi dell'arco. Ma oggi, nel primo tavolo tecnico-istituzionale sul

tema della Galleria Umberto I in Municipio “si è deciso di far proseguire i lavori e procedere poi al relativo restauro”. Tra le altre novità, un piano per il decoro e la riqualificazione della Galleria e un presidio fisso di agenti di Polizia Locale durante il giorno, con la possibilità di vigilantes notturni privati di notte, per la sicurezza. Giovedì 20 gennaio il primo intervento di tutti i servizi per pulizia e decoro.

Galleria Umberto I, tavolo in Comune

Il piano per valorizzare la Galleria Umberto è in cima all'agenda dell'amministrazione Manfredi. Il sindaco ha chiesto di mettere in piedi un metodo di lavoro in base al quale mettere in connessione fruttuosa uffici, direzioni e assessorati diversi al fine di individuare soluzioni concretamente percorribili insieme agli altri soggetti competenti. Stamattina i primi risultati, con tutti i soggetti interessati riuniti attorno ad uno stesso tavolo. All'incontro hanno preso parte gli assessori Laura Lieto (Urbanistica), Antonio De Iesu (Sicurezza), Teresa Armato (Turismo) e Luca Trapanese (Politiche sociali), il capo di gabinetto del Comune Maria Grazia Falciatore, il Sovrintendente ai Beni archeologici Luigi La Rocca, i rappresentanti dell'Avvocatura comunale e dei condomini di piazzetta Matilde Serao.

Il piano per rilanciare la Galleria

Quali sono le prime misure per rilanciare la Galleria Umberto? Oltre al restauro dell'ingresso di via Toledo, sul fronte del contrasto al degrado igienico e della riduzione del disagio sociale, è stato programmato un intervento di Asia per pulire le aree sottostanti i ponteggi ed è stato attivato un percorso di cura delle persone vulnerabili presenti in loco. Giovedì 20 gennaio, dalle ore 8, si comincerà con un intervento multiplo che vedrà coinvolti simultaneamente Polizia Municipale, Asia, Napoliservizi ed il settore delle Politiche sociali.

Vigilanza h24 contro i vandali

Sul tema della sorveglianza, l'Amministrazione ha garantito il controllo diurno con la pattuglia di polizia municipale mentre per quello notturno spetterà ai privati attivare un servizio di vigilanza privata. Esperti della Sovrintendenza si occuperanno di realizzare un progetto di restauro per la pavimentazione e i lucernai che sono di proprietà comunale. Infine verrà lanciato un apposito programma di promozione di attività commerciali e culturali all'interno della Galleria.