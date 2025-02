Galleria Umberto di Napoli, addio ai ponteggi in via Toledo: smontati dopo 11 anni

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Addio ai ponteggi sulla facciata della Galleria Umberto I di Napoli che dà su via Toledo. I lavori di smontaggio, dopo 11 anni, sono partiti. Si lavora tutti i giorni, a quanto si apprende, dalle 6,00 alle 10,00 del mattino, per rimuovere i ponteggi per i lavori già eseguiti sulla facciata. Il cantiere viene montato la mattina preso e rimosso prima che aprano i negozi. Si andrà avanti così fino al 14 febbraio. Si tratta dei lavori di rifacimento della facciata della galleria su via Toledo, dove nel 2014 si verificò il tragico incidente che portò alla morte del 14enne Salvatore Giordano.

I lavori alla Galleria Umberto

La liberazione della facciata della Galleria, imprigionata dai tubi innocenti da oltre un decennio, come detto, sarà sicuramente di forte impatto visivo per la cittadinanza. In questi anni, le impalcature non sono state toccate perché era in corso il processo e non si poteva muovere nulla. Ma il piano per la riqualificazione della Galleria Umberto, adesso, procede spedito e non finisce qui. Accanto al recupero dell'antica facciata, infatti, è prevista una lunga serie di interventi per restaurare pavimentazioni, rosoni e vetrate e per migliorare la sicurezza.

Saranno installati i cancelli

La Galleria Umberto sarà chiusa con i cancelli su tre lati (Santa Brigida, via Verdi e Portico San Carlo), per evitare le incursioni di vandali e teppisti. Le grate non serviranno solo alla sicurezza, ma saranno una vera e propria opera d'arte: a forma di sipario, per trasformare l'immensa navata in un palcoscenico, recuperando l'antica funzione della galleria, per decenni luogo di incontro in città di compositori, poeti e parolieri. Proprio tra le sue navate sono nati alcuni dei brani più famosi della canzone napoletana. L'idea dei cancelli a forma di sipario che saranno realizzati in via Santa Brigida e via Verdi è dell'artista Roberto Pietrosanti. Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica con la delibera 630 del 30 dicembre 2024. Previsto un investimento di circa 900mila euro.