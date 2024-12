video suggerito

Galleria Umberto I di Napoli, ecco come saranno i cancelli: hanno la forma di un sipario I cancelli della Galleria Umberto I di Napoli saranno un’opera d’arte: a forma si sipario, per dare l’idea di un palcoscenico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I rendering dei nuovi cancelli della Galleria Umberto a forma di sipario

La Galleria Umberto I di Napoli sarà chiusa con i cancelli contro vandali e teppisti. Ma le grate non serviranno solo alla sicurezza, ma saranno una vera e propria opera d'arte: a forma di sipario, per trasformare l'immensa navata in un palcoscenico. La Galleria per anni è stata luogo di ritrovo abituale di compositori, poeti, parolieri e musicisti napoletani. Qui, tra un caffè e un aperitivo sono nate alcune delle canzoni più belle della musica napoletana. L'idea dei cancelli a forma di sipario che saranno realizzati in via Santa Brigida e via Verdi è dell'artista Roberto Pietrosanti. Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica con la delibera 630 del 30 dicembre 2024. Previsto un investimento di circa 900mila euro.

Le grate anti-vandali in Galleria Umberto costeranno 900mila euro

L’intervento nel suo complesso consiste nell’installazione di 4 cancelli ai diversi varchi della Galleria, ognuno con una sua peculiarità e con problematiche tecniche diverse da affrontare. I due cancelli da cui si accede al condominio di piazzetta Matilde Serao saranno realizzati secondo la tipologia classica, come quelli che si trovano di fronte all’ingresso della Galleria.

Quelli da realizzare sugli altri due varchi di Santa Brigida e via Verdi saranno realizzati secondo un linguaggio diverso, nati da un’idea dell’artista Roberto Pietrosanti dal titolo “Sipario”, un'opera d'arte site-specific. Nel progetto viene delineata a grandi linee. L’artista, poi, curerà elemento per elemento secondo un processo artigianale. “Il progetto – spiega Pietrosanti – mira a trasformare gli accessi della Galleria in un'opera d'arte funzionale, coniugando sicurezza, estetica e valorizzazione del patrimonio culturale”.

Leggi anche I mercatini di Natale 2024 più belli a Napoli: il programma con le date e dove si svolgono

L'idea dell'artista: “Cancelli a forma di sipario”

È lo stesso artista ad illustrare la sua idea all'interno del progetto di fattibilità:

Immaginate di passeggiare per le strade del centro di Napoli di notte. Avvicinandovi alla maestosa Galleria Umberto I, qualcosa di insolito cattura il vostro sguardo: sugli accessi sono calati drappeggi metallici, simili a sipari teatrali. Lo spazio monumentale della Galleria si trasforma così in un palcoscenico, un luogo dove la storia di Napoli si dispiega da generazioni.

E conclude:

Ho sempre pensato che un cancello possa essere più di una semplice barriera: può diventare un invito, una promessa. È così che è nato il concetto di "Sipario". Questo progetto reimmagina i cancelli di sicurezza come eleganti drappeggi metallici, evocando l'immagine di sipari teatrali.

Cancelli Piazzetta Matilde Serao e del portico San Carlo

I cancelli sui varchi di piazzetta Matilde Serao e Portico San Carlo saranno realizzati in continuità con quelli apposti al varco della Piazzetta verso la Galleria con stessa dimensione in altezza, circa 3 metri, e stessi profili con ferri pieni forgiati. Il nuovo varco della Piazzetta, più largo di circa 70 cm, sarà a 4 ante centrali uguali a quelle esistenti. Il cancello del varco verso il portico sarà posizionato dietro il basamento in travertino fissato a queste ultime mediante 2 piastre di acciaio fissate con resina e cardine fissato a pavimento.

Cancello varco via Verdi

Il posizionamento del cancello sul varco via Verdi è stato condizionato dall’interferenza con il cancello esistente per l’accesso al Salone Margherita gestito da privati. Si è trovata una soluzione condivisa che permettesse loro di operare in completa autonomia. Si è scelto di posizionare i cancelli sulla quarta pedata delle scale di accesso alla Galleria su un filo leggermente arretrato a quello del Salone Margherita. Le ante avranno nella fase esecutiva un disegno unico per ogni elemento, che sarà sviluppato dall’artista secondo l’idea originaria di base.

I rendering dei nuovi cancelli della Galleria Umberto a forma di sipario

Cancello varco via Santa Brigida

Il cancello su via Santa Brigida, (come anche quello di via Verdi) era stato inizialmente pensato sul marciapiede. Ma, a seguito di ulteriori riflessioni, si è deciso di installarlo all’interno del varco in prossimità della terza pedata sulla parte piana antistante alle due piccole botteghe che si fronteggiano. Il cancello risulta così diviso in due elementi, costituiti ciascuno da quattro ante legate tra loro, che con un movimento alternato si ammazzettano a destra e sinistra del varco. Saranno munite di una piccola ruota per agevolare la movimentazione. Anche per questo cancello, come per quello su via Verdi, nella fase esecutiva saranno sviluppati dall’artista uno per uno in maniera originale.