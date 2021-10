Galleria Quattro Giornate chiusa di nuovo per infiltrazioni

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa di nuovo al traffico la Galleria Quattro Giornate a causa di infiltrazioni d'acqua dalla volta per una 40ina di metri, su disposizione dell'ufficio tecnico del Comune di Napoli, dopo un sopralluogo avvenuto in mattinata con i vigili del fuoco. Il Municipio ha istituto un piano traffico d'emergenza che ricalca quello adottato pochi mesi fa, quando la Galleria fu chiusa per lo stesso motivo, per raggiungere Fuorigrotta da piazza Sannazaro, i veicoli potranno circolare in Galleria Laziale, o di Posillipo, sulla corsia riservata, sulla quale sarà invertito provvisoriamente il senso di marcia (al momento, infatti, è da Fuorigrotta a Mergellina). La Galleria Laziale resta aperta anche nel senso opposto per chi proviene da Fuorigrotta. Disagi che si aggiungono a quelli per la chiusura della Galleria della Vittoria, dopo il crollo di un pannello avvenuto lo scorso settembre. Sul posto il comandante della Polizia Municipale di Napoli, Ciro Esposito, e il direttore dell'ufficio strade comunale Eduardo Fusco.

Infiltrazioni già a giugno, ma non si è trovata la causa

Il traffico, intanto, oggi è andato in tilt. Molti automobilisti si sono trovati spiazzati davanti al tunnel offlimits, senza alcuna indicazione. La Galleria Quattro Giornate era stata chiusa per infiltrazioni d'acqua già lo scorso 4 giugno e riaprì, poi, in serata, ma con la sola corsia centrale. Anche in quel caso le auto dirette da piazza Sannazaro a Fuorigrotta sono state deviate sulla Galleria Laziale, sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

A cosa era dovuta l'infiltrazione di giugno? Il Comune assegnò il compito di trovare l'origine della perdita all'Abc. Dai primi controlli fu esclusa subito l'ipotesi della rottura di una condotta fognaria, perché l'acqua era pulita. Durante un sopralluogo fu ritrovato guasto presso una condotta pubblica di acque piovane, dove si era lesionato l'innesto di un pozzetto. Il gusto fu riparato e fu avviata l'osservazione del sito. Sopra la Galleria Quattro Giornate, infatti, si trova un terrapieno molto spesso. Bisognava quindi aspettare che la macchia d'umidità si asciugasse per capire se fosse stata individuata la causa della perdita e procedere poi al certificato di eliminato pericolo.

c'è necessità che si asciughi. In modo da fare l'eliminato pericolo. Invece poi nonostante lungo tempo continuava cmq a scorrere. Primi 150 metri su lato sinistro che fu transennato (una corsia) venendo da via Mergellina e lato destro in corrispondenza della pista ciclabile. Poi Abc iniziò con forti sollecitazioni cominciò indagini. Sulla 4 giornate c'era attenzione dell'autorità giudiziaria e quindi si temeva che il gocciolamento continuava l'autorità giudiziaria poteva chiuderla. Loro avevano chiesto ai condomini di accedere per fare ispezioni ma quindi si è aggravata. Non fu mai aperta completamente e ci furono le proteste dei ciclisti. La pista ciclabile fu interdetta completamente anche se da Fuorigrotta si poteva entrare, ma arrivato verso l'uscita trovava la barriera. Non era possibile fare un bypass della pista ciclabile.