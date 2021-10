Trasporto pubblico a Napoli

Galleria 4 Giornate chiusa, il traffico impazzisce sul Corso Vittorio Emanuele e a Fuorigrotta Con la Galleria Quattro Giornate chiusa per una perdita d’acqua da oggi pomeriggio il traffico a Napoli è letteralmente impazzito. Paralizzato il Corso Vittorio Emanuele, come si vede anche dalle immagini di Google Maps. Completamente bloccata anche la Galleria Laziale. Domani sopralluogo dell’Abc.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Galleria Quattro Giornate era già stata chiusa per infiltrazioni lo scorso 4 giugno, poi aveva riaperto nella stessa serata con una sola corsia. Dai primi sopralluoghi condotti oggi sembra che la perdita potrebbe dipendere da un impianto privato, ma verifiche sono ancora in corso. I tecnici sono già al lavoro per mettere in sicurezza la volta della Galleria Quattro Giornate, con l'obiettivo di riaprirla tra stasera e domani. Ma non c'è ancora certezza al momento sui tempi.

L'Abc invia una squadra di operai

Domani una squadra dell'Abc sarà sul posto per ulteriori verifiche. "In merito alla galleria Quattro Giornate – spiega a Fanpage.it l'Abc, l'azienda speciale dell'acquedotto di Napoli – ABC con il coordinamento del Comune di Napoli ha effettuato periodiche verifiche sui propri impianti. Da tali verifiche non sono emerse anomalie funzionali nelle zone sovrastanti la galleria, nel tratto dove si presentano le infiltrazioni. La rete idrica e quella fognaria continuano ad essere periodicamente verificate dal personale di ABC". Da cosa potrebbe dipendere allora la perdita? Visto che gli impianti di Abc sono integri, c'è il sospetto che le infiltrazioni possano provenire da impianti privati.