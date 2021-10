Trasporto pubblico a Napoli

Galleria 4 Giornate chiusa, operai al lavoro. Il Comune: “Riaperta in tempi brevi” Sono partiti stanotte i lavori per la messa in sicurezza della Galleria Quattro Giornate, che collega Mergellina a Fuorigrotta, chiusa da ieri pomeriggio a causa di infiltrazioni. I tecnici dell’Abc hanno escluso che si possa trattare di un guasto ad una condotta pubblica. Il Comune: “Contiamo di riaprire in tempi brevi”. Ma il piano traffico provvisorio è stato prorogato anche domani e non c’è certezza sulla data di riapertura.

Sono partiti stanotte i lavori per la messa in sicurezza della Galleria Quattro Giornate, che collega Mergellina a Fuorigrotta, chiusa da ieri pomeriggio, poco dopo le 13, a causa di infiltrazioni d'acqua. I tecnici dell'Abc hanno escluso però che si possa trattare di un guasto ad una condotta dell'acquedotto pubblico, mentre sono in corso indagini sulle fogne, e c'è il sospetto che il problema possa provenire da un impianto privato. Sul terrapieno che sovrasta la galleria ci sono diversi condomini. Il Comune di Napoli si è subito attivato per individuare il problema e ripristinare la viabilità. Ieri sera è stata individuata una ditta per la messa in sicurezza che ha comunicato i lavori già stanotte. E attualmente si stanno montando dei ponteggi con paratie per la messa in sicurezza. Il Comune conta di riaprire a breve. Ma il piano traffico provvisorio con le strade alternative è stato predisposto anche per domani e non c'è certezza sulla data di riapertura.

Riapertura Galleria, il Comune: “Tempi brevi”

Non c'è certezza però ancora sui tempi di riapertura che al Comune ipotizzano brevi, salvo complicazioni, come nuove perdite o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sulla Galleria Quattro Giornate sono puntati i riflettori della magistratura, che si è già occupata negli scorsi mesi della Galleria della Vittoria, di cui era stato disposto per un certo periodo anche il sequestro. L'obiettivo del Comune, quindi, è ultimare la messa in sicurezza, aspettare che la macchia d'umidità si asciughi, in modo da verificare che non ci siano ulteriori perdite, dopodiché avere, previa autorizzazione dei vigili del fuoco, il certificato di eliminato pericolo.

I vigili: "Piano traffico prorogato a domani"

“Abbiamo previsto un servizio di pattuglie sul posto per garantire la viabilità sia per la giornata di oggi che per quella di domani – spiega a Fanpage.it il comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito – Ma ci auguriamo che i lavori possano finire prima e che domani la Galleria possa essere già riaperta. Al momento i percorsi alternativi sono sulla Galleria Laziale, dove è stato istituito il doppio senso di circolazione, utilizzando la corsia riservata, e su Corso Vittorio Emanuele. È chiaro, però, purtroppo, che ci sono delle criticità per il traffico, soprattutto nelle ore di punta”.

Cosenza: “Riaprire in tempi brevissimi”

In Galleria Quattro Giornate c'è stato anche un sopralluogo del professor Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, in corsa per la carica di assessore alle Opere Pubbliche nella giunta Manfredi. “Assessore o non Assessore – scrive Cosenza – poco importa. Il segnale va mandato subito. La musica è cambiata. Riaprire in sicurezza e riaprire in tempi brevissimi. Dalla Galleria Quattro Giornate”.

Il sindaco Manfredi: “Infiltrazioni da mesi e nessuna soluzione”

“La chiusura della galleria Quattro Giornate – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi – è un segnale che mi fa molto preoccupare. Le infiltrazioni c'erano da mesi e non si è riusciti a trovare una soluzione. Avere due gallerie bloccate rappresenta davvero un grande problema per i cittadini e per la città. Ho seguito personalmente la questione ieri, stiamo lavorando alacremente per trovare una soluzione che consenta di riaprire almeno provvisoriamente la galleria. Mi sono sentito con la Procura, con il Servizio tecnico. Stiamo seguendo con grande attenzione, d'ora in poi tutti questi temi saranno trattati con la massima priorità. I napoletani devono muoversi, non è possibile che le cose siano bloccate per mesi. È una cosa inaccettabile per una città come la nostra”.

La Galleria Quattro Giornate era stata chiusa per infiltrazioni d'acqua già lo scorso 4 giugno e riaprì, poi, in serata, ma con la sola corsia centrale. Anche in quel caso le auto dirette da piazza Sannazaro a Fuorigrotta sono state deviate sulla Galleria Laziale, sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

Le perdite d'acqua registrate a giugno

A cosa era dovuta l'infiltrazione di giugno? Il Comune assegnò il compito di trovare l'origine della perdita all'Abc. Dai primi controlli anche sui condomini che si trovano sopra la Galleria fu esclusa subito l'ipotesi della rottura di una condotta fognaria, perché l'acqua era pulita. Durante un sopralluogo fu ritrovato un guasto presso una condotta pubblica di acque piovane, dove si era lesionato l'innesto di un pozzetto. Il guasto fu riparato e fu avviata l'osservazione del sito. Sopra la Galleria Quattro Giornate, infatti, si trova un terrapieno molto spesso. Bisognava quindi aspettare che la macchia d'umidità si asciugasse per capire se fosse stata individuata la causa della perdita e procedere poi al certificato di eliminato pericolo.

Da qui, la necessità di ulteriori controlli. La Galleria è stata quindi, già a giugno, ridotta da 2 corsie e mezzo ad una sola corsia. Completamente interdetti i primi 150 metri su lato sinistro venendo da via Mergellina che fu transennato (con la chiusura di una corsia) e chiuso anche il lato destro in corrispondenza della pista ciclabile. Quest'ultima fu interdetta completamente, anche se dal lato di Fuorigrotta in teoria si sarebbe potuto entrare, ma arrivati verso l'uscita il passaggio era bloccato da una barriera e non era possibile fare un bypass della pista ciclabile. Da qui anche le proteste dei ciclisti.