Gaetano Paolino nuovo sindaco di Capaccio Paestum e prende le distanze da Alfieri: “È iniziata una nuova era” L’avvocato amministrativista Gaetano Paolino, in corsa con una coalizione civica di centrosinistra, eletto al primo turno sindaco di Capaccio Paestum. I complimenti del Pd. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino

Gaetano Paolino è il nuovo sindaco di Capaccio Paestum, il popoloso comune della provincia di Salerno, famoso nel mondo per gli scavi archeologici. Il candidato di centrosinistra è stato eletto al primo turno alle elezioni amministrative del 25-26 maggio 2025 – in Campania hanno votato 15 comuni – raccogliendo il 57,63% delle preferenze (6.988 voti). Paolino, in corsa con una coalizione civica di centrosinistra e sostenuto da quattro liste – "Paolino sindaco", "Nuovi Orizzonti", "Capaccio Paestum sostenibile e solidale" e "Capaccio Paestum nel cuore", che hanno ottenuto 10 seggi – ha prevalso sugli altri due candidati: Simona Corradino, seconda con il 31,29% (3.794 voti) – 4 seggi – e Carmine Caramante, terzo con l'11,08% (1.344) – 2 seggi. Entrambi gli sfidanti sono stati eletti e siederanno in consiglio. I votanti sono stati 12.485 su 18.380 aventi diritto (67,93%). Si contano anche 296 schede nulle e 63 schede bianche.

Paolino sindaco: "È iniziata una nuova era"

Gaetano Paolino, nato a Capaccio, sposato con due figli, è avvocato amministrativista, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. È il terzo sindaco della sua famiglia. Anche il padre Salvatore era stato primo cittadino di Capaccio Paestum, per due mandati (1947-'52 e 1956-'60), così come il fratello Paolo (1994-'95). Il neo-sindaco ieri ha iniziato chiarendo subito gli obiettivi del mandato: rilanciare Capaccio Paestum e puntare sullo sviluppo del territorio. Ma anche con una presa di distanze dal passato. A Capaccio Paestum, infatti, si è chiusa la stagione di Franco Alfieri, il sindaco delle "fritture di pesce" di De Luca, coinvolto in un'inchiesta.

"È iniziata una nuova era a Capaccio Paestum – ha detto Gaetano Paolino, parlando dal palco ai suoi, all'indomani delle elezioni, pur senza citare l'ex sindaco – Vogliamo far ritornare alto il nome di Capaccio Paestum, perché non si parli più male e non ci siano speculazioni".

Il neo sindaco ha poi proseguito:

Abbiamo scritto una pagina di storia. Insieme…Il primo pensiero va a mio nonno e a mio padre che sarebbero stati orgogliosi per l’importante testimone che ho raccolto, il più alto che potessi ricevere dalla mia comunità: guidarla, rappresentarla, servirla. Lo avete fatto con un segnale chiaro, netto, forte. E lo avete fatto al primo turno. L’immensa gratitudine per la fiducia che mi avete accordato si traduce in un impegno preciso: non sprecherò nemmeno un istante del tempo che mi avete affidato. Lavorerò con serietà, trasparenza e una dedizione totale, giorno dopo giorno, per essere all’altezza di voi e della nostra terra. Da subito. Siamo alla vigilia della stagione estiva, con tante urgenze da affrontare e scelte da fare. Ma sento su di me — su di noi — una forza nuova: la vostra fiducia, il vostro entusiasmo, la vostra partecipazione. Ho incontrato i vostri occhi in ogni piazza, ho ascoltato le vostre parole, ho stretto le vostre mani. E porterò tutto questo con me ogni giorno, in ogni decisione. Insieme a voi… il futuro diventa realtà.Grazie. Di cuore.

I complimenti del Pd: "Personalità competente"

Tra i primi a complimentarsi per l'elezione i responsabili provinciali del Pd Salerno:

“Complimenti e buon lavoro all’amico Gaetano Paolino, eletto Sindaco del Comune di Capaccio-Paestum.I cittadini hanno scelto una personalità competente, ampiamente sostenuta da dirigenti e militanti del Partito Democratico che hanno deciso di scendere in campo, accanto a lui, per assicurare all’Ente una guida autorevole.È l’ennesima conferma della capacità del Nostro Partito di esprimere candidature forti, radicate nei territori ed apprezzate dalle Comunità. Il neo Sindaco e la sua squadra di governo sapranno garantire crescita e sviluppo per la città di Capaccio-Paestum, accompagnandola verso risultati sempre più importanti.