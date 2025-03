Inchiesta sul voto di scambio, martedì interrogatorio per Alfieri. L’avvocato: “È fiducioso”

video suggerito

A cura di Nico Falco

Franco Alfieri

Si terrà martedì prossimo, 1 aprile, l'interrogatorio di garanzia per Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio-Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, arrestato ieri, 27 marzo, in esecuzione dell'ordinanza eseguita nei confronti di 10 indagati per un presunto scambio elettorale politico-mafioso che sarebbe stato stretto tra l'allora candidato sindaco e l'imprenditore Roberto Squecco, già condannato in via definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso e ritenuto esponente del clan Marandino.

Secondo le accuse, Squecco ed Alfieri avrebbero stretto un accordo in occasione delle elezioni del 2019: in cambio dell'appoggio elettorale, l'imprenditore sarebbe rientrato in possesso del lido Kennedy di Capaccio-Paestum. Sempre per martedì è stato fissato l'interrogatorio di Mariarosaria Picariello, assessore dimissionaria alle Politiche sociali del medesimo comune, anche lei coinvolta nell'inchiesta della Dia. Tra i destinatari della misura cautelare figura anche la moglie di Squecco, Stefania Nobili, consigliere comunale di Capaccio-Paestum: la sua candidatura nel 2019, a sostegno di Alfieri, avrebbe fatto parte del patto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Squecco avrebbe anche progettato di vendicarsi di Alfieri, anche organizzando un attentato dinamitardo, perché riteneva che non avesse rispettato il patto, disponendo anche la demolizione parziale dello stabilimento balneare quando rimase fortemente danneggiato dalle mareggiate.

Alfieri era stato già arrestato il 3 ottobre 2024, per una inchiesta su appalti truccati, ed era stato poi sottoposto ai domiciliari dopo le dimissioni da sindaco e presidente della Provincia. Secondo l'avvocato Domenicantonio D'Alessandro, che lo assiste insieme al legale Agostino De Caro, "è fiducioso di poter uscire da questa situazione".