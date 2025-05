video suggerito

Elezioni comunali in Campania 2025, affluenza al 12,33% alle 12 del 25 maggio Diffusi i dati relativi all'affluenza di oggi, domenica 25 maggio, per le amministrative in 15 comuni in Campania; alle 12 ha votato il 12,33% degli aventi diritto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

In Campania l'affluenza parziale alle urne per le elezioni amministrative del 25-26 maggio 2025, si attesta al 12,33%, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno aggiornati alle ore 12,00 di domenica 25 maggio (265 sezioni su 265). Sono 15 i Comuni della Campania chiamati al voto (191.367 elettori): 5 nella città metropolitana di Napoli, 4 nella provincia di Salerno, 3 in quella di Avellino, 2 nella provincia di Caserta e uno in quella di Benevento. Le urne si sono aperte questa mattina alle 7,00. Si può votare fino alle ore 23,00 di oggi. Dopodiché i seggi verranno chiusi e riaperti domani, lunedì 26 maggio, dalle ore 7,00 alle 15,00. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. I dati di oggi, domenica 25 maggio, sull'affluenza saranno aggiornati nuovamente alle ore 19,00 e alle ore 23,00.

I comuni con l'affluenza parziale più alta alle 12

L'affluenza del 25 maggio 2025 alle ore 12 in Campania è al 12,33% e risulta più bassa della precedente tornata delle amministrative allo stesso orario 15,92%. La provincia con l'affluenza maggiore è quella di Avellino (16,29%), seguita da Caserta (15,07%), Benevento (14,17%), Salerno (13,37%), Napoli (11,75%).

Il Comune più popoloso dove si vota è Giugliano in Campania (124.626 abitanti), seguito da Nola (34.145 abitanti), Marigliano (29.331 abitanti), Volla (25.827 abitanti), Capaccio Paestum (22.389 abitanti).

I comuni al voto nella Città Metropolitana di Napoli

Casavatore (18.164 abitanti),

Giugliano in Campania (124.626 abitanti),

Marigliano (29.331 abitanti),

Nola (34.145 abitanti),

Volla (25.827 abitanti).

I comuni al voto in provincia di Avellino

Chiusano di San Domenico (2.059 abitanti),

Rotondi (3.368 abitanti),

Senerchia (715 abitanti).

I comuni al voto in provincia di Benevento

Sant'Angelo a Cupolo (4.013 abitanti).

I comuni al voto in provincia di Caserta

Lusciano (16.286 abitanti),

Pignataro Maggiore (5.734 abitanti).

I comuni al voto in provincia di Salerno

Capaccio Paestum (22.389 abitanti),

Castelnuovo di Conza (559 abitanti),

Ispani (962 abitanti),

Sant'Angelo a Fasanella (502 abitanti).