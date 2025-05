Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: a Genova sfida tra Salis e Piciocchi, orari di seggi e affluenza

Alle elezioni comunali 2025 le modalità di voto variano a seconda della dimensione dei Comuni. In tutta la scheda sarà una, con indicati i candidati sindaco e le liste che li sostengono. In quelli più grandi, con più di 15mila abitanti, è possibile il voto disgiunto, ovvero esprimere contemporaneamente una preferenza per un candidato sindaco e per una lista diversa da quelle che lo sostengono. Nei Comuni più piccoli, sotto i 15mila abitanti, il voto disgiunto non è ammesso, mentre in quelli dove la popolazione è inferiore ai 5mila abitanti è possibile dare una sola preferenza. Per quanto riguarda i ballottaggi, solamente nei Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, se nessun candidato ottiene il 50% più uno dei voti validi, i prossimo 8 e 9 giugno si terrà il secondo turno tra i due candidati che hanno preso più voti.