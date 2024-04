video suggerito

G7 Capri, c’è piano traffico anche a Napoli: divieti in via Marina 17-19 aprile Il piano di viabilità anche a Napoli per il G7 Esteri di Capri. Tutte le strade interessate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Capri blindata con 400 uomini delle forze dell'ordine per la tre giorni del G7 degli Esteri che si terrà sull'Isola Azzurra del Golfo di Napoli dal 17 al 19 aprile prossimi. Ed anche a Napoli sono previsti divieti e provvedimenti di viabilità per creare un corridoio agevolato per raggiungere gli imbarchi al Porto, alle delegazioni che arriveranno in città utilizzando l'Aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale di piazza Garibaldi e l'Autostrada. I provvedimenti interesseranno alcune strade principali come viale Fulco Ruffo di Calabria e via Marina, la strada dell'asse costiero che collega gli accessi della zona orientale di Napoli alle banchine del Molo Beverello e degli aliscafi di Mergellina.

Il piano viabilità a Napoli per il G7 di Capri

Il dispositivo di circolazione è stato concordato dal Comune di Napoli con la Questura. Quest'ultima in relazione alla riunione ministeriale G7 Esteri che si svolgerà a Capri dal 17 al 19 aprile 2024, ha chiesto, "ai fini del miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l’adozione di vari provvedimenti". Tra questi, il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione delle strisce blu in viale Fulco Ruffo di Calabria e in via Oreste Salomone, ambo i lati. La chiusura al traffico di via Sponzilli, da via Ponte dei Granili, da via Giliberti altezza svincoli direzione Porto e via Galileo Ferraris.

L'ordinanza prevede, quindi, di istituire:

1. per il giorno 17/04/2024, dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, e per il giorno 19/04/2024, dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, il divieto di fermata in via Oreste Salomone, ambo i lati;

2. per il giorno 17/04/2024, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, e per il giorno 19/04/2024, dalle ore 12:00 alle ore 19:00:

a. il divieto di transito veicolare in via Francesco Sponzilli sulla rampa che da via Stefano Giliberti consente di raggiungere il porto;

b. obbligo di direzione dritto in corrispondenza della rampa di accesso a via Francesco Sponzilli per i veicoli provenienti da via Galileo Ferraris, in direzione via delle Repubbliche Marinare;

c. obbligo di direzione dritto in corrispondenza della rampa di accesso che consente di raggiungere il porto, per i veicoli provenienti da via Ponte dei Granili, in direzione via Reggia di Portici,.