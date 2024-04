G7 Esteri, a Capri riunione del Comitato d’ordine e sicurezza

Vertice a Capri per esaminare gli aspetti organizzativi relativi alla riunione del G7, che si terrà sull’isola del Golfo di Napoli dal 17 al 19 aprile.

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito a Capri ieri, 11 aprile, in vista della riunione del G7, prevista dal 17 al 19 aprile, alla quale saranno presenti i ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea e che sarà presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

La riunione è stata presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Capri ed Anacapri, l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, i comandanti della Capitaneria di porto di Napoli e Capri, i rappresentanti dei Vigili del fuoco e dell' dell'Autorità portuale, il comandante della Polizia locale di Capri.

Durante l'incontro, fa sapere la Prefettura, sono stati esaminati i dettagli relativi all'organizzazione connessa al vertice. Si legge nella nota diffusa:

La gestione della complessa macchina organizzativa della manifestazione, che rappresenta un’importante vetrina internazionale non soltanto per l’isola azzurra ma anche per il nostro Paese, ha registrato l’impegno condiviso di tutti gli interlocutori istituzionali interessati – impegnati sia sull’isola che sulla terraferma che hanno profuso il massimo impegno nelle diverse attività. Le Forze dell’ordine hanno programmato ogni necessario dispositivi atto a garantire la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza.