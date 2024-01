Furto nell’associazione “Mani Tese” in piazza Cavour: vetri spaccati, rubati i prodotti della bottega Ignoti hanno spaccato i vetri della bottega e hanno rubato alcuni prodotti, dalla cui vendita vengono poi si sostengono i progetti dell’associazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

I ladri, a Napoli, non si fermano nemmeno davanti a un'associazione umanitaria che, da circa 50 anni, fa del bene in Asia, Africa e Sud America. Questa notte, infatti, "Mani Tese", organizzazione non governativa e Onlus, ha subito un furto: ad essere oggetto della razzia la bottega dell'associazione, che sorge in piazza Cavour, nel cuore di Napoli; ignoti hanno infranto i vetri e hanno portato via alcuni prodotti, dalla cui vendita "Mani Tese" poi è in grado di finanziare i progetti in cui è impegnata in quelle zone del mondo in cui c'è più necessità.

L'obiettivo dell'associazione è quello di contrastare la fame e gli squilibri economici e sociali nel mondo, attraverso, appunto, i progetti che porta avanti in Africa, Sud America e Asia. Sul sito di "Mani Tese" si legge:

Il nostro impegno è duplice: da una parte, tramite i progetti di cooperazione, combattiamo la povertà e l’esclusione sociale contrastandone le cause attraverso la promozione di sistemi economici sostenibili nei Paesi e nei luoghi in cui operiamo. Dall’altra, costruiamo un futuro più giusto grazie a campagne di sensibilizzazione e mobilitazione della società civile italiana ed europea sui temi per cui ci battiamo, alla promozione di iniziative di riuso e riciclo e all’educazione alla cittadinanza globale