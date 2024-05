video suggerito

Furto nella banca di Acerra, ladri rubano la cassa automatica Raid nella notte nella filiale Intesa Sanpaolo del corso Italia, ad Acerra (Napoli); asportata una "roller cash", indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Non lo sportello bancomat, nemmeno il caveau, sicuramente più difficili da svaligiare: l'obiettivo dei ladri che nella notte hanno preso di mira una banca nel centro di Acerra era la "roller cash", la cassa automatica che può contenere diverse migliaia di euro. Sul furto indagano i carabinieri della stazione locale, che hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza per ricostruire la dinamica.

L'intervento dei militari intorno alle 4 di oggi, 10 maggio, nella filiale Intesa Sanpaolo al civico 71 del Corso Italia, la strada principale del comune del Napoletano. I ladri, probabilmente almeno in tre tra chi si è occupato materialmente del furto e chi invece restava in strada a fare da "palo" pronto a lanciare l'allarme, sono riusciti in poco tempo ad introdursi nei locali e hanno trascinato fuori la cassa automatica, con l'intenzione di sfondarla e recuperare il denaro dopo la fuga.

Il dispositivo, realizzato per ridurre lo spostamento di contanti tra le casse, serve a contabilizzare e riutilizzare il denaro con sistemi di "cash in" e "cash out": strutturato come una cassaforte, presenta un erogatore temporizzato. Inizialmente utilizzato presso filiali bancari e uffici postali, negli anni si è diffuso anche in altri tipi di attività commerciali.