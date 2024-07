video suggerito

Turista derubato sul bus in centro a Napoli: i ladri fermati dagli altri passeggeri È accaduto su un autobus in via Foria, nel cuore di Napoli: i malviventi, dopo aver rubato il cellulare a un turista, sono stati fermati dagli altri passeggeri a bordo e poi arrestati dalla polizia.

A cura di Valerio Papadia

Due uomini arrestati per furto dalla Polizia di Stato nel cuore di Napoli. I Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura partenopea, impegnati in servizi di controllo del territorio, sono intervenuti su un autobus in via Foria, nel centro storico di Napoli, per la segnalazione di un furto. Gli agenti, una volta saliti a bordo dell'autobus, hanno constatato che alcuni passeggeri avevano fermato due uomini che, poco prima, avevano sottratto il cellulare a un turista.

In quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati da una ragazza, che ha confermato come i due soggetti, unitamente a un terzo soggetto che però era riuscito a dileguarsi, avessero rubato il cellulare di suo padre. Pertanto i due uomini – si tratta di due napoletani di 63 e 71 anni, quest'ultimo con precedenti di polizia – sono stati tratti in arresto con l'accusa di furto con destrezza.

Nel corso dei controlli nel centro storico partenopeo, i poliziotti hanno anche identificato 89 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllando anche 36 veicoli: uno di questi è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre sono state contestate 4 violazioni al Codice della strada.