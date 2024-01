Furto in un panificio a Sant’Antimo, è la quinta volta in 12 mesi: “Siamo stanchi” Colpo nel panificio Petrone di Sant’Antimo, è la quinta volta in dodici mesi. I proprietari: “Basta, non ne possiamo più, siamo in balia di questi delinquenti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora un colpo in piena notte nel Panificio Petrone di Sant'Antimo, nell'hinterland di Napoli: una banda di almeno quattro persone, tutte vestite di bianco, che forzano la saracinesca e svaligiano il negozio. I proprietari spiegano che è la quinta volta negli ultimi dodici mesi: il primo colpo a gennaio 2023, poi di nuovo a giugno, quindi novembre e poi dicembre. Ed il 5 gennaio di quest'anno, il quinto colpo in dodici mesi e il primo dell'anno nuovo.

"Il 2024 è iniziato come è finito il 2023", spiegano i proprietari in uno sfogo sui social, "noi con la voglia di lavorare e loro con la voglia di rubare. In dodici mesi è la quinta volta che nel pieno della notte veniamo svegliati dall’antifurto a causa di queste bande di criminali che scassinano negozi". E cita i colpi già subiti a gennaio, giugno, novembre e dicembre del 2023, prima di quello recente. "Basta, noi commercianti non ne possiamo più di subire tutto questo. Le altre volte non abbiamo voluto pubblicare nulla", aggiungono ancora i proprietari del Panificio Petrone, "ma ora vogliamo lanciare questo appello affinché ci sia più controllo del territorio perché ormai noi commercianti siamo in balia di questi malviventi, che continuano ad operare indisturbati".

Dal fotogramma di una telecamera di sicurezza pubblicato dai commercianti, si vede la banda vestita di bianco che, attorno alle 4 del mattino di venerdì scorso, forzano la saracinesca d'ingresso del panificio: e in tanti hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai titolari del panificio, che nonostante il furto subito hanno riaperto regolarmente la propria attività.