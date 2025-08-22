Furto in un appartamento a Napoli, ma vengono catturati prima di riuscire a fuggire

La refurtiva e l’attrezzatura recuperata dai carabinieri

Avevano appena svaligiato un appartamento ai Colli Aminei, a Napoli, ma sono stati intercettati dai poliziotti prima che riuscissero a far perdere le proprie tracce: a finire in manette sono stati tre cittadini originari della Georgia di 28, 35 e 47 anni, con precedenti di polizia, anche specifici. I tre dovranno per furto aggravato in abitazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. La refurtiva intanto è stato restituita alla legittima proprietaria.

Tutto è accaduto la scorsa notte, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Arenella, hanno ricevuto una segnalazione di furto all'interno di un appartamento in via Edoardo Nicolardi, ai Colli Aminei. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i tre con il volto travisato mentre uscivano dall'abitazione segnalata: i tre hanno quindi provato a scappare attraverso le scale condominiali, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo una breve colluttazione. A quel punto sono scattati i controlli: avevano infatti trafugato numerosi monili in oro e argento, tra cui anelli, collane, orecchini e bracciali, nonché alcuni diamanti, di 4 orologi di noti marchi, due portafogli, ma anche diversi arnesi atti allo scasso e di 43.600 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. La porta dell'appartamento è risultata invece forzata e tutti gli ambienti a soqquadro. Una volta restituita la refurtiva alla proprietaria, per i tre è scattato l'arresto per furto aggravato in abitazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.