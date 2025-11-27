napoli
Furto in asilo e scuola comunale a Napoli, rubati giochi e colori dei bimbi: danni alle aule

Doppio raid nella scuola Rodinò di via Mastellone a Barra. Rubati giochi e colori dei bimbi, distrutti banchi e armadietti. La Cisl Fp: “Subito telecamere e più custodi nelle scuole”
A cura di Pierluigi Frattasi
Doppio raid nella scuola Salvemini Rodinò di via Mastellone a Napoli est. Rubati i giochi e i colori dei bambini. Danni agli armadietti e ai banchetti, e aule a soqquadro. Due scorribande di ladri e vandali nel giro di pochi giorni, proprio nel lungo weekend elettorale, anche se l'istituto vittima dei furti non era seggio elettorale, ma è rimasto chiuso, comunque, al pubblico martedì, a causa dell'allerta meteo arancione. Oggi la scuola è rimasta chiusa per consentire la disinfestazione e centinaia di bambini non sono potuti entrare. Grossi disagi anche per le famiglie, soprattutto quelle con i genitori lavoratori, che hanno dovuto trovare soluzioni alternative per badare ai propri piccoli.

La Cisl Fp: "Subito telecamere e assunzione custodi nelle scuole"

A denunciare l'accaduto è il sindacato Cisl Fp, con Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti: "La sicurezza delle scuole è un tema che la Cisl fp ha posto da tempo al Comune di Napoli. Da tempo ai tavolo istituzionali sosteniamo la necessità non più rinviabile di intervenire per garantire maggiore sicurezza a tutti gli asili nidi e scuole comunali. La nostra idea di sicurezza – proseguono i responsabili della CISL  – passa attraverso l'installazione di telecamere agli ingressi di tutti i plessi, telecamere di video sorveglianza che siano collegate direttamente alla centrale operativa della Polizia Locale, in sinergia con il sistema di video sorveglianza della Questura di Napoli".

"La sicurezza dei bambini – secondo i due sindacalisti – deve superare ogni ostacolo burocratico, normativo ed economico. Le continue e ripetute vandalizzazioni che registriamo spesso nelle nostre scuole, come quelle che si sono registrate per due giorni consecutivi nella Scuola Salvemini Rodinò, dove insiste anche un asilo comunale del Lotto 0 a Ponticelli, sono significativamente preoccupanti e pericolose. Inoltre, registriamo una carenza non più sostenibile di personale con funzioni e mansioni di custodi in quasi tutti gli asili e scuole comunali dopo le 15,30, mentre gli istituti sono aperti fino alle 16,15, orario di uscita dei bambini. E due giorni settimana addirittura fino alle 18,30, quando restano solo i docenti per tutte le altri funzioni e i compiti istituzionali da svolgere. Come Cisl lanciamo un appello al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi affinché convochi un tavolo con le parti sociali per affrontare e dirimere questo gravissimo problema".

