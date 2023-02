Furto da 25mila euro alla Riviera di Chiaia: arrestato 60enne, recuperata la refurtiva Arrestato un uomo per il furto di dicembre nella sede della Fondazione Salvatore e della società Usmen, a Napoli; i poliziotti sulle tracce del complice.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 60enne napoletano, Umberto Fioretti, è stato arrestato per il furto avvenuto nello scorso dicembre nella sede della Fondazione Salvatore e della società USMEN, in un edificio al civico 9/A della Riviera di Chiaia, nel centro di Napoli: nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato tutta la refurtiva, per un valore di oltre 25mila euro, e i vestiti usati per il raid. Il 60enne è stato sottoposto ai domiciliari per furto aggravato.

I fatti contestati risalgono alla notte del 15 dicembre scorso, quando due ladri si erano introdotti nella sede della società e della fondazione e aveva portato via materiale tecnico-scientifico, in parte storico, oltre a medaglie, spille ed accessori di alto valore per la notevole valenza storica. Per le indagini erano arrivati gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, che nell'immediatezza avevano estrapolato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza. Gli elementi raccolti dai poliziotti hanno portato ad identificare il 60enne, già noto per precedenti specifici.

Nel corso della perquisizione all'interno della sua abitazione sono stati rinvenuti tutti gli oggetti rubati: non mancava nulla, probabilmente era stata stipata nell'appartamento in attesa di trovare un compratore. In casa gli agenti hanno trovato anche indumenti dello stesso tipo di quelli indossati per il furto dal ladro ripreso dalle telecamere. Le risultanze investigative hanno portato così all'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta del pm ed eseguita venerdì scorso dalla Polizia di Stato. Ulteriori indagini sono in corso per identificare anche il complice.