Furto choc ai Campi Flegrei: rubate batterie dei sensori Ingv che monitorano i terremoti, vandalizzate le stazioni Lo sfogo del direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito: "Purtroppo in questo territorio assistiamo anche questo. Sono dati fondamentali. Chiediamo aiuto alle istituzioni"

A cura di Pierluigi Frattasi

Uno dei sensori usati da Ingv per monitorare i terremoti

Vandalizzati i sensori sismici dell'Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei, necessari a monitorare i terremoti e il bradisismo. Rubate le batterie delle delicate apparecchiature dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, addirittura le stazioni sismologiche collocate in mare danneggiate dalle barche che vanno e vengono nel Golfo di Pozzuoli. A denunciare questa situazione, amareggiato, è Mauro Antonio di Vito, il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, nel corso della sua audizione durante la Commissione Protezione Civile al Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone. «Purtroppo in questo territorio assistiamo anche questo – dice Di Vito, a quanto apprende Fanpage.it – per noi sono dati fondamentali quelli che ci arrivano dalla nostra rete di monitoraggio. Chiediamo il supporto delle istituzioni per questo».

Lo sfogo del direttore dell'Osservatorio Vesuviano: "Chiediamo l'aiuto delle istituzioni"

Un duro sfogo quello del responsabile del centro dell'Osservatorio dell'Ingv, che spiega: «I naviganti hanno poca attenzione: le nostre installazioni sono state danneggiate dall’attività balneare. Anche le stazioni a terra, che sono in luoghi pubblici, non sono presidiate, vengono danneggiate e ci sono stati furti di batterie». Di Vito ha illustrato nella commissione del Consiglio comunale di Napoli la situazione nella caldera dei Campi Flegrei dopo gli ultimi sciami sismici, in particolare quello del 20 maggio, con la scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. «Tutto quello che facciamo è pubblico – ha detto Di Vito – anche i dati che rileviamo. Noi non nascondiamo nulla».

Danneggiati anche i sensori marini

Il vulcano dei Campi Flegrei, infatti, è tra i più monitorati al mondo. La rete è costituita da centinaia di sensori e sismografi e controlla 24 ore al giorno la situazione all’interno della caldera, sia a terra che a mare. I sensori sono di diversi tipi, non si sono, infatti, solo i sismografi, ma anche telecamere termiche, strumenti per l'analisi della composizione dei gas che vengono emessi dalle fumarole, sia a terra che a mare, le dell’andamento della falda freatica.. Una rete di monitoraggio, quindi, a più livelli (sismologico, geodetico, vulcanologico e geochimico), per tenere sotto stretto controllo il fenomeno del bradisismo, ossia del sollevamento del suolo e delle scosse sismiche.

La stazione sismica a mare