Furto alla salumeria di Fuorigrotta famosa su TikTok, ladro spacca la vetrina e ruba la cassa

Furto alla salumeria La Fonte Lattea di Fuorigrotta, molto popolare su TikTok nella notte. Portato via il registratore di cassa. Indagano i carabinieri di Fuorigrotta.

Furto stanotte alla salumeria La Fonte Lattea di Fuorigrotta a Napoli, molto popolare su TikTok dove conta oltre 700mila follower. Il raid è avvenuto attorno alle 4 di notte, come denunciato dai titolari in un video sul popolare social cinese. Il bandito avrebbe sollevato la saracinesca, forzato la vetrina di ingresso e poi portato via il registratore di cassa. Danno da quantificare, anche se, secondo le prime informazioni, all'interno ci sarebbero state diverse migliaia di euro in contanti. Sulla vicenda, a quanto apprende Fanpage.it, indagano i carabinieri di Fuorigrotta. La scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza del locale, sia interne che esterne.

"Lavoriamo onestamente per portare il pane a casa, amareggiati"

"Stanotte – scrivono i titolari nel post su TikTok – intorno alle 4 del mattino, abbiamo subito un furto. È difficile trovare le parole per esprimere il dispiacere, l’amarezza e la rabbia che proviamo. Dietro questa attività non ci sono solo mura, attrezzature o prodotti: ci sono sacrifici, notti insonni, giornate di lavoro senza sosta e una famiglia che ogni giorno lotta onestamente per portare la pagnotta a casa. Lavoriamo con impegno e dedizione per garantire un futuro ai nostri figli, insegnando loro il valore del rispetto, dell’onestà e del sacrificio. Vedere il frutto di tanti sforzi colpito da un gesto così vile fa davvero male".

"Nonostante tutto – concludono – non ci lasceremo abbattere. Continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione che ci hanno sempre contraddistinto, perché i valori che cerchiamo di trasmettere ai nostri bambini sono più forti di qualsiasi furto. Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci stanno dimostrando vicinanza e sostegno in questo momento difficile".