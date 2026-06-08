Resta chiusa American Auto a Bacoli, la concessionaria famosa su Tiktok. Il sindaco Josi Della Ragione: “Atto di giustizia”

L’annuncio del sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Rigettata la richiesta della sospensiva dell’ordinanza di chiusura, il Tar Campania ha dato ragione a noi”

American Auto su Tiktok

Resta chiuso "American Auto", il rivenditore di Bacoli molto noto per i suoi video sui social, in particolare Tiktok. Lo ha annunciato il sindaco flegreo Josi Gerardo Della Ragione, spiegando che "il Tar Campania ha dato ragione al Comune di Bacoli", aggiungendo che con un dispositivo ad hoc è stata sia rigettata la richiesta della sospensiva all'ordinanza di chiusura, ma anche "condannato il privato al pagamento delle spese verso il Comune". Come spiegato dal primo cittadino bacolese, infatti, "il rivenditore presentava tante difformità rispetto a quanto aveva dichiarato nella segnalazione d’inizio attività".

Soddisfatto Josi Gerardo Della Ragione, che poco dopo la sentenza ha rivendicato la propria ordinanza di chiusura dell'attività, parlando di "una vittoria chiara, un atto di giustizia che certifica che quanto stiamo dicendo da mesi era corretto. Ora dovrà restare chiuso. E dovrà liberare l’area da tutti i veicoli presenti". La chiusura dell'attività era stata in qualche modo paventata già nel gennaio 2025, quando, come aveva anticipato Fanpage.it, nell'albo pretorio del Comune di Bacoli era stata pubblicata una ordinanza di cessazione e chiusura dell'attività della concessionaria. Un provvedimento che era arrivato pochi giorni dopo che erano avvenuti i controlli della Polizia Metropolitana di Napoli, che aveva trovato e sequestrato alcune automobili col contachilometri alterato e una vettura con telaio contraffatto, nonché manufatti abusivi e che l'attività non aveva le dovute autorizzazioni e nemmeno la SCIA.

"Ringrazio la responsabile dell’ufficio commercio, Valentina Di Lorenzo. Ringrazio la responsabile dell’ufficio Avvocatura, Valeria Capolino. Ringrazio il comandante della Polizia Municipale, Marialba Leone, ed il responsabile dell’Edilizia Privata, Enzo Macillo. Ringrazio il segretario generale, Teresa De Rosa, ed il vicecomandante della PM, Sabatino Lucignano. Ringrazio le assessore Teresa Scotto di Luzio ed Olga Schiano lo Moriello. Ringrazio la Guardia di Finanza di Baia ed i Carabinieri di Pozzuoli e Bacoli per la fattiva e continua collaborazione", ha aggiunto ancora il sindaco bacolese, "ringrazio i cittadini attenti a segnalare inadempienze ed irregolarità, a tutela dei diritti dei consumatori. Abbiamo scritto una bella pagina di legalità".